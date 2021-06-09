أوباما يهاجم الحزب الجمهورى : لم يتحل بالشجاعة لـ التنديد بأكاذيب ترامب

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، أكد أوباما فى مقابلة مع شبكة "سى.ان.ان" الإخبارية الأمريكية، أنه كان يعتقد بوجود ما يكفى من العقلاء فى الحزب الجمهورى للتصدى لـ ترامب، مستذكرا تصريحات الملياردير الجمهورى لنفى أى تدخل روسى فى انتخابات عام 2016، ومن ثم تشديده على وجود "خيّرين من الجانبين" بعد أعمال العنف التى وقعت بين يمينيين متطرفين ومتظاهرين مناهضين للعنصرية فى شارلوتسفيل العام التالى.
وتابع: "لم يقف أحد فى الحزب الجمهورى ليقول "توقف .. كفى .. هذا غير صحيح"، معتبرا أن قادة فى الحزب تعرضوا لترهيب دفع بهم إلى حد القبول بما جرى.
وأضاف أوباما أنه بعد اعتداء مناصرين لترامب على مقر الكونجرس فى السادس من يناير "كانت هناك شريحة كبيرة من مجلس منتخب تُجارى الأكاذيب بأن الانتخابات شابتها مشاكل" بعدما رفض ترامب النتائج مندداً بحصول تزوير واسع النطاق من دون إعطاء أى دليل على ذلك.
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