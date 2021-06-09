تمويل سريع بدون تحويل الراتب بأقساط ميسرة وهامش ربح مخفض لدى منصة سلفة

بأقساط شهرية ميسرة يتم سداد أسرع تمويل شخصي في المملكة العربية السعودية لدى منصة سلفة السعودي حيث أنطلاق منصة سلفة في السعودية يكون من أجل تحقيق التقنية المالية الحديثة في المجتمع السعودي والوصول إلى أهداف الرؤية المستقبلية في المملكة لعام 2030 م وقد تم منح التمويل من منصة سلفة الكثير من المزايا التمويلية لكل من يتقدم إليها يكفي أنه يتم التقديم والحصول على التمويل المناسب عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مكان آخر ويصل مبلغ التمويل إلى خمسة آلاف ريال سعودي بدون تعريف أو إرسال مختصر الراتب الشهري لدى منصة سلفة كما يعطي فترة سداد ميسرة بجدولة مريحة لكل العملاء السعوديين المتقدمين لطلب صرف قرض منصة سلفة بالمملكة ويتم التقديم الإلكتروني عبر رابط التقديم على تمويل سريع بدون تحوبل الراتب الشهري بهامش ربح منافس ومخفض مع توفير كافة المستندات والشروط الواجبة للموافقة على طلب التمويل لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة.

جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل لدى منصة سلفة

يطلب منصة سلفة في السعودية الكثير من الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل السريع والفوري والطارئ بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وتلك من المزايا التمويلية التي تقدمها منصة سلفة لكافة العملاء السعوديين والسعوديات في المملكة ولكن بحاجة إلى توفير كافة الشروط كما يلي بالتفصيل :

عند طلب تمويل منصة سلفة يحتاج فترة عمل ستة أشهر للمتقدم من القطاع الخاص في المملكة وكذلك يحتاج قرض سلفة فورية عمل قصيرة تبلغ ثلاثة أشهر عمل في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.

تحتاج منصة سلفة في المملكة عام 1442 أن يكون عمر المتقدمين من 18 سنة إلى 60 سنة كحد أقصى للتمويل النقدي من المنصة.

الدخل الشهري المناسب عند طلب جميع العملاء السعوديين والسعوديات تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة 4000 ريال سعودي للموافقة على الطلب في المنصة.

تمتاز المنصة بتمويل الشريعة الإسلامية ويتوافق ويتطابق مع تعاليمه وأحكامه الشرعية.

تمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري أو تعريف الراتب بمنصة سلفة السعودي داخل أراضي المملكة.

فترة سداد أقساط تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة تمتاز بالجدولة الميسرة والمريحة عند الطلب.

موافقة سريعة وفورية مع الإيداع المالي للتمويل لذلك هو تمويل شخصي سريع وفوري في السعودية.

مزايا تعطيها منصة سلفة عند طلب التمويل منها