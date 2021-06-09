موعد مباراة تونس والجزائر الودية القادمة الجمعة 2021/06/11 والقنوات المفتوحة الناقلة والتشكيل

موعد مباراة تونس والجزائر الدولية الودية القادمة الجمعة 2021/06/11، يستقبل ملعب حماد العقربي رادس سابقاً، مباراة المنتخبين والي تحظى باهتمام كبير من عشاق المنتخبين فالمباراة ديربي شمال أفريقيا ولن تخلو من المتعة والإثارة، تأتي المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين لتصفيات أفريقا المؤهلة لمونديال كأس العالم في قطر 2022، تنقل المباراة عبر شاشة قناة الوطنية التونسية الأولى، خاض المنتخبين لقاءات سابقة حيث لعب المنتخب التونسي ضد الكونغو الديمقراطية وحقق الفوز بهدف دون رد سجله اللاعب نعيم السليتي، بينما محاربو الصحراء خاضوا لقاءين وديين قبل هذا اللقاء فازو في المباراة الأولى على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف، وأخيراً على المنتخب المالي بهدف دون رد، وفيما يلي موعد المباراة القادمة للمنتخبين والتشكيل المتوقع وكافة التفاصيل الخاصة باللقاء فتابعونا. موعد مباراة تونس والجزائر القادمة 18.00 : بالتوقيت العالمي غرينتش.

19.00 : بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

20.00 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

21.00 : بتوقيت السعودية، الكويت، العراق، لبنان، البحرين، اليمن، فلسطين، الأردن.

22.00 : بتوقيت دولة الأمارات العربية السعودية، سلطنة عٌمان. القنوات الناقلة مباراة تونس والجزائر القادمة الوطنية التونسية الأولى. bein sports hd 7. القناة الرياضية الجزائرية التردد الأرضي. التشكيل المتوقع لتونس أمام الجزائر حراسة المرمى : ” معز حسن “.

خط الدفاع : ” وجدي كشريدة، منتصر الطالبي، علي العابدي، ياسين مرياح “.

خط الوسط ” فرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان، عيسى عيدوي “.

خط الهجوم ” نعيم السليتي، يوسف ألمساكني، وهبي الخزري “. التشكيل المتوقع للجزائر أمام تونس حراسة المرمى : ” رايس أمبولحي “.

خط الدفاع : ” رامي بن سبعيني، مهدي زفان، جمال بالعمري، عيسى ماندي “.

خط الوسط : ” هشام بودادي، عدلان قديورة، رامز زروقي “.

خط الهجوم : ” يوسف البلايلي، سعيد بن رحمة، بغداد بونجاح “. مجموعات تصفيات أفريقيا لمونديال العالم قطر 2022 تونس المجموعة الثالثة وتضم منتخبات ” موريتانيا، غينيا الاستوائية، زامبيا “ الجزائر المجموعة الأولى وتضم منتخبات ” بوركينا فاسو، النيجر، جيبوتي “ المباراة تونس * الجزائر البطولة مباراة ودية دولية الموعد والتوقيت الجمعة الموافق 2021/06/11 التوقيت 19.00 بتوقيت تونس، 20.00 بتوقيت القاهرة الملعب ملعب حماد العقربي القنوات الناقلة القناة الوطنية التونسية الأولى ، قناة بي إن سبورت HD 7. قناة الجزائر الأرضية موعد مباراة تونس والجزائر القادمةالقنوات الناقلة مباراة تونس والجزائر القادمةالتشكيل المتوقع لتونس أمام الجزائرالتشكيل المتوقع للجزائر أمام تونسمجموعات تصفيات أفريقيا لمونديال العالم قطر 2022موعد مباراة تونس والجزائر الودية الوسوم

موعد مباراة تونس والجزائر الدولية الودية القادمة الجمعة 2021/06/11، يستقبل ملعب حماد العقربي رادس سابقاً، مباراة المنتخبين والي تحظى باهتمام كبير من عشاق المنتخبين فالمباراة ديربي شمال أفريقيا ولن تخلو من المتعة والإثارة، تأتي المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين لتصفيات أفريقا المؤهلة لمونديال كأس العالم في قطر 2022، تنقل المباراة عبر شاشة قناة الوطنية التونسية الأولى، خاض المنتخبين لقاءات سابقة حيث لعب المنتخب التونسي ضد الكونغو الديمقراطية وحقق الفوز بهدف دون رد سجله اللاعب نعيم السليتي، بينما محاربو الصحراء خاضوا لقاءين وديين قبل هذا اللقاء فازو في المباراة الأولى على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف، وأخيراً على المنتخب المالي بهدف دون رد، وفيما يلي موعد المباراة القادمة للمنتخبين والتشكيل المتوقع وكافة التفاصيل الخاصة باللقاء فتابعونا. موعد مباراة تونس والجزائر القادمة 18.00 : بالتوقيت العالمي غرينتش.

19.00 : بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

20.00 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

21.00 : بتوقيت السعودية، الكويت، العراق، لبنان، البحرين، اليمن، فلسطين، الأردن.

22.00 : بتوقيت دولة الأمارات العربية السعودية، سلطنة عٌمان. القنوات الناقلة مباراة تونس والجزائر القادمة الوطنية التونسية الأولى. bein sports hd 7. القناة الرياضية الجزائرية التردد الأرضي. التشكيل المتوقع لتونس أمام الجزائر حراسة المرمى : ” معز حسن “.

خط الدفاع : ” وجدي كشريدة، منتصر الطالبي، علي العابدي، ياسين مرياح “.

خط الوسط ” فرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان، عيسى عيدوي “.

خط الهجوم ” نعيم السليتي، يوسف ألمساكني، وهبي الخزري “. التشكيل المتوقع للجزائر أمام تونس حراسة المرمى : ” رايس أمبولحي “.

خط الدفاع : ” رامي بن سبعيني، مهدي زفان، جمال بالعمري، عيسى ماندي “.

خط الوسط : ” هشام بودادي، عدلان قديورة، رامز زروقي “.

خط الهجوم : ” يوسف البلايلي، سعيد بن رحمة، بغداد بونجاح “. مجموعات تصفيات أفريقيا لمونديال العالم قطر 2022 تونس المجموعة الثالثة وتضم منتخبات ” موريتانيا، غينيا الاستوائية، زامبيا “ الجزائر المجموعة الأولى وتضم منتخبات ” بوركينا فاسو، النيجر، جيبوتي “ المباراة تونس * الجزائر البطولة مباراة ودية دولية الموعد والتوقيت الجمعة الموافق 2021/06/11 التوقيت 19.00 بتوقيت تونس، 20.00 بتوقيت القاهرة الملعب ملعب حماد العقربي القنوات الناقلة القناة الوطنية التونسية الأولى ، قناة بي إن سبورت HD 7. قناة الجزائر الأرضية موعد مباراة تونس والجزائر القادمةالقنوات الناقلة مباراة تونس والجزائر القادمةالتشكيل المتوقع لتونس أمام الجزائرالتشكيل المتوقع للجزائر أمام تونسمجموعات تصفيات أفريقيا لمونديال العالم قطر 2022موعد مباراة تونس والجزائر الودية

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