قرض آهل براتب 2 ألف ريال بدون فوائد وكفيل حتى 60 ألف ريال لدى بنك التنمية الاجتماعية

قرض آهل يتم الحصول عليه عن طريق أقل راتب شهري ممكن في المملكة حيث يحتاج 2 ألف ريال سعودي داخل شهري على الأقل للموافقة على طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية الذي يقدم أفضل تمويل بدون فوائد وكما يعطي للعامل الحكومي التمويل بدون كفيل وقد يحتاج لإحضار موافقة الكفيل الغارم إذا كان المتقدم من الأرامل أو المطلقات أو أصحاب الدخل المحدود في المملكة ويمتاز التمويل بأنه أكثر قرض عليه أقبال عالي من الرجال والنساء في السعودية بسبب منح التمويل عن طريق الإنتربت للحصول على تمويل بالتقسيط بلا فوائد نقدية وذلك لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية.

الشروط المطلوبة للحصول على التمويل عام 1442

لكل قرض في المملكة العربية السعودية يحتاج إلى المزيد من الضمانات والشروط الواجبة للحصول على التمويل لذلك نوضح لكل المواطنين السعوديين الراغبين في طلب قرض منتج آهل كافة الشروط التالية:

يمنح قرض آهل لكافة المواطنين السعوديين بشرط توفير الكفيل السعودي الذي يضمن التمويل من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم من واحد وعشرون عاما فأكثر ويكون أكبر عمر عند التقديم الإلكتروني حتى ستين عاما داخل أراضي السعودية.

يجب أن يحصل العميل المتقدم على راتب 2000 ريال هو أقل راتب شهري يمكن الحصول من خلاله على قرض منتج آهل في السعودية لدى بنك التنمية الاجتماعية.

لابد من توفير أيضاً كافة المستندات المطلوبة ومنها الهوية الوطنية السعودية وكذلك توفير مختصر الراتب الشهري يجب أن لا يقل عن ألفين ريال سعودي داخل المملكة.

أهم المميزات المعلنة لدى منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية

منتج آهل بالسعودية يمتاز الآن بالعديد من المميزات المعلن عنها في الموقع الرسمي التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية حيث يمتاز بالحصول على القرض براتب 2000 ريال هو أقل راتب شهري يمنح قرض شخصي ميسر في السعودية بأقساط مرنة حتى 5 سنوات ويمتاز بأنه قرض مطابق مع الشريعة الإسلامية وسوف نقوم اليوم بتوضيح كل المميزات التمويلية الخاصة بمنتج أهل الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضيها :