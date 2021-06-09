ترودو يشارك فى وقفة احتجاجية بسبب مقتل أسرة مسلمة

جدة - نرمين السيد - ووضع ترودو زهورا على درج مسجد مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو، ثمألقى كلمة للمعزين أكد خلالها أن حكومته ستتخذ إجراء دون الخوض فى التفاصيل.

وقال: "كان عملا شريرا. لكن النور الذى نستقيه من الناس الذين حضروا هنا اليوم والنور الذى يشع من حياة عائلة أفضال سيكون دوما أقوى من الظلام".

وكان قد قتل أربعة أفراد من أسرة واحدة، يوم الأحد الماضى، أثناء سيرهم ليلا بالقرب من منزلهم، فيما قالت الشرطة إن ذلك بعد غقدام أحد الأشخاص بدهسهم بشاحنة صغيرة بسبب دينهم.