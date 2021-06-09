جدة - نرمين السيد - ووضع ترودو زهورا على درج مسجد مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو، ثمألقى كلمة للمعزين أكد خلالها أن حكومته ستتخذ إجراء دون الخوض فى التفاصيل.
وقال: "كان عملا شريرا. لكن النور الذى نستقيه من الناس الذين حضروا هنا اليوم والنور الذى يشع من حياة عائلة أفضال سيكون دوما أقوى من الظلام".
وكان قد قتل أربعة أفراد من أسرة واحدة، يوم الأحد الماضى، أثناء سيرهم ليلا بالقرب من منزلهم، فيما قالت الشرطة إن ذلك بعد غقدام أحد الأشخاص بدهسهم بشاحنة صغيرة بسبب دينهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترودو يشارك فى وقفة احتجاجية بسبب مقتل أسرة مسلمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.