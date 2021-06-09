خلال 24 ساعة.. إصابات كورونا فى الهند تتخطى 92 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الصحة الهندية، تم تسجيل أيضا خلال الفترة نفسها 2.219 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 353 ألفا و528 شخصا.

وأفادت بأن 162 ألفا و664 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 27 مليونا و504 آلاف و126 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا فى الهند إلى مليون و231 ألفا و415 حالة.