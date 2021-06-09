كوريا الجنوبية تسمح برحلات جماعية للخارج لمن تلقوا لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية كيم بو-جيوم، اليوم الأربعاء، السماح بتنظيم رحلات جماعية إلى الخارج للمواطنين الذين أكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا بالكامل، ابتداء من شهر يوليو المقبل.





ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن رئيس الوزراء قوله: إن "شركات الطيران والسياحة تعرضت لأضرار جسيمة لفترة طويلة بسبب حظر السفر بين الدول، فى نفس الوقت يزداد عدد المواطنين الذين يرغبون فى استئناف السفر إلى الخارج، حيث سيتمكن متلقو اللقاح ضد كوفيد-19 من السفر إلى الخارج بدون الحجر الصحى الإلزامى فى حال التأكد من نتيجة الاختبار السلبية من اختبار كورونا المستجد عند مغادرة البلاد". وتابع كيم أنه سيتم مناقشة نطاق سلامة السفر الذى يشمل هذه المسألة وأن استئناف السفر إلى الخارج سيكون علامة للعودة إلى الحياة الطبيعية التى يتمناها العديد من الشعب.

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