مقتل 10 أشخاص فى قصف إسرائيلى على حمص

جدة - نرمين السيد - وقال المرصد: الهجوم الإسرائيلى استهدف مستودعاً للذخيرة يُعتقد أنه لميليشيا "حزب الله" فى حمص، موضحاً أن من بين القتلى 7 من جنسيات غير سورية.
وليل الثلاثاء، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" صاروخى فى سماء العاصمة دمشق من اتجاه الأجواء اللبنانية.
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