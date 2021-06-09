تبرز نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بالاسم الترم الثاني، على الساحة التعليمية في مصر خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالقاهرة، من أداء امتحان نهاية العام أمام اللجان، و بداية أعمال تصحيح وتجميع الدرجات، حيث يوفر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي التابع لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، طريقة سهلة للحصول على نتائج الطلاب بالاسم ورقم الجلوس.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

تعتبر بوابة التعليم الأساسي، هي المنصة الإلكترونية، لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وهي المنوطة رسمياً بإمكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 وجميع مراحل التعليم الأساسي، من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، وهي بوابة يمكن الوصول إليها من خلال رابط مباشر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

وعند الدخول على الرابط السابق، يمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021:

-تسجيل الدخول عبر الرابط السابق.

-انتقل إلى (الشهادة الإعدادية) من الأعلى.

ستظهر لك قائمة منسدلة، أختر منها (نتيجة الشهادة الإعدادية).

اختر (الإدارة التعليمية)، ثم (اسم المدرسة)، ثم اكتب (اسم الطالب).

بعد ذلك انقر على عرض النتيجة

في حال تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالقاهرة رسمياً، سيتم رفعها عبر الرابط السابق، ويمكن الاستعلام عنها بالخطوات السابقة.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021

لم يتم بعد تحديد موعد ظهور نتيجة الإعدادية في كل محافظات مصر، ولكن يفترض أن يكون الأسبوع القادم، هو موعد توالي ظهور نتائج الطلاب في مختلف المحافظات، واعتماد النتائج بشكل رسمي، وسنوفر لكم رابط مباشر للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة فور ظهورها مباشرة.

هذا وتضم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مجموعة كبيرة من الإدارات التعليمية، منها إدارة روض الفرج، وإدارة البساتين، إدارة السيدة زينب، إدارة الزاوية، إدارة الزيتون، إدارة القاهرة الجديدة، إدارة عين شمس.