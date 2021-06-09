نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة بوابة التعليم الاساسي

يترقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة من قبل عشرات ألاف من طلاب الصف الثالث الإعدادي، بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الذين باتوا ينتظرون بشغف كبير موعد ظهور نتيجة الترم الثاني عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2021

لن يستغرق موعد ظهور نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة سوى بضع أيام قليلة، حيث على الفور بدأت لجان التصحيح والمراجعة، وتجميع الدرجات، مباشرة أعمالها، في أكثر من كنترول. تابع لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من أجل توفير رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 برقم الجلوس والاسم في اقرب وقت ممكن.

ويعيش طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي عقب نهاية امتحانات الترم الثاني، حالة من الترقب الشديد، نظراً لأهمية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية لتحديد مستقبلهم التعليمي، ومعرفة مجموع درجات المواد التي امتحنوا فيها على مدار الأيام الماضية.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

بات الاستعلام واستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة، أسهل مما كان عليه الأمر في وقت سابق، حيث وفرت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، رابط الاستعلام عن المجموع الكلي ودرجات جميع المواد برقم الجلوس والاسم، وذلك عبر بوابة التعليم الأساسي، وهي بوابة إلكترونية تابعة لمديرية تعليم القاهرة، بمثابة دليل للطالب والطالبة في الحصول على أخر المستخدات، واهم الأخبار التي تخص التعليم، بالإضافة لإستخراج نتائج الاختبارات .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم

كان الأمر في السابق، يتطلب توجه الطالب أو ولي الأمر إلى المدرسة لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم، أو برقم الجلوس، لكن في ظل التطور التكنولوجي الكبير، وتسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال مديرياتها المنتشرة في كافة محافظة مصر، من توفير إمكانية اسخراج نتيجة الإعدادية برقم الجلوس أو بالاسم، ومعرفة جميع الدرجات الخاصة بالطلاب في مختلف المواد الدراسة.