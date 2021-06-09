مقتل 60 مسلحا من حركة الشباب الصومالية فى انفجار مخزن للأسلحة

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش إن الإرهابيين المتحالفين مع القاعدة قتلوا فى الانفجار الذى وقع فى مجمعهم بقرية "ألا-فوتو" فى إقليم شبيلى السفلى بعد انفجار القنبلة التى كان يتم تجميعها.

وأضاف، الانفجار وقع فى مجمع حركة الشباب بعد انفجار مواد متفجرة كان يعدها الإرهابيون.