عاجل.. مصرع 3 أشخاص إثر حريق فى مستشفى بـ روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الطوارئ فى مقاطعة ريازان، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أنه تم إجلاء 35 شخصا من المبنى المنكوب، وأصيب 11 شخصا جراء الحادث توفى 3 منهم ونقل الآخرون إلى مستشفى لتلقى العلاج.

وقالت حكومة المنطقة إن بين المصابين إحدى الممرضات، التى كانت تشارك فى جهود إنقاذ الناس، وهى على قيد الحياة فى حالة متوسطة، بينما بقية المصابين من نزلاء المستشفى.