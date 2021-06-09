بايدن يمدد العقوبات ضد بيلاروسيا لعام إضافى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى خطاب موجه للكونجرس: "لا تزال الإجراءات والسياسات التى ينتهجها بعض أعضاء حكومة بيلاروسيا وغيرهم من الأشخاص المتورطين فى تقويض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية فى بيلاروسيا وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وممارسات القمع السياسى والانخراط فى الفساد العام، تشكل تهديدًا استثنائيا على المواطنين الأمن والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وتابع قائلا: لذلك، قررت أنه من الأهمية بمكان استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذى رقم 13405 فيما يتعلق ببلاروسيا".
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