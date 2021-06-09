موعد حساب المواطن السعودي وخطوات الاستعلام عن الدفعة 43 لشهر شوال 1442هـ ، يسعى الكثيرون من السعوديين المستفيدين من الدعم المُقدم من قِبل الحكومة السعودية إلى البحث عن الموعد المحدد كل شهر ميلادي، لحساب المواطن بالإضافة إلى الرغبة في معرفة خطوات الاستعلام عن الدفعة الخاصة بكل شهر، الجدير بالذكر أن حساب المواطن السعودي عبارة عن معونة مالية شهرية تمنحها الحكومة السعودية لمواطنيها ذوي الاحتياجات المالية وأصحاب الدخل المحدود من الأسر الفقيرة داخل المملكة، لإعانتهم ورعايتهم المستمرة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

تدشين برنامج حساب المواطن السعودي

تحرص الحكومة السعودية وفقًا لرؤية المملكة 2030 على توفير حلول بديلة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا بالمملكة من خلال تقديم المعونات والمساعدات المالية، لتخفيف العبء على المواطنين السعوديين المحتاجين والفقراء الذين يعانون من ظروف معيشية وحياتية صعبة، و لضمان تحقيق مستوى معيشي مناسب للمواطنين و يلائم ظروف البلاد الحالية، نتيجة لذلك قامت المملكة العربية السعودية بتدشين حساب المواطن السعودي كواحد من أهم برامج الدعم المادي المقدم للمواطنين والذي يعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن التوسعات الاقتصادية التي قامت بها البلاد.

موعد صرف الدفعة 43 لشهر شوال 1442هـ من برنامج حساب المواطن السعودي

يعد حساب المواطن من أهم البرامج التي تكون تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وقد تم تحديد موعد ثابت لصرف دفعات البرنامج، وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويمكن تغيير موعد الصرف إذا تصادف مع يوم عطلة رسمية، وقد تم الاعلان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن غدا الخميس الموافق 10 يونيو 2021، هو موعد صرف الدفعة 43 من برنامج حساب المواطن.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطن أو المواطنة غير السعوديين.

إقامة المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارجها لمدة تزيد عن تسعون يومًا خلال ال 12 شهر الماضية.

الا يتواجد المستفيد داخل أحد السجون، أو أي دار من دور الإيواء الحكومية بالمملكة.

توافق البيانات التي قام المتقدم بتسجيلها بالبرنامج مع جميع البيانات المثبتة بالجهات الرسمية.

المستفيدين الحاملين لبطاقات التنقل.

شروط الحصول على دفعات حساب المواطن