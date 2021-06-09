“هدف” يعلن عن صرف مليون ريال لشهر مارس دعما للعاملين في النقل الموجه بالسعودية

انتهى صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” من تقديم مساعدات لـ 763 مستفيداً من العاملين المؤهلين لبرنامج دعم النقل لشهر آذار 2021. وقال “هدف” في بيان اليوم الأربعاء، إن قيمة المساعدات بلغت 1.01 مليون ريال للمستفيدين المحقيقين للشروط، مؤكدا أنه يعمل حاليا على استكمال إجراءات التحقق اللازمة لصرف دعم لشهر أبريل 2021 ، في. الأيام القادمة. وأفاد الصندوق أن برنامج العمل الحر الذي تم إطلاقه مؤخرًا في مجال النقل، وفقًا لمذكرة تفاهم أبرمها صندوق “هدف” مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة النقل العامة وشركة عمل المستقبل، وذلك من اجل توسيع ودعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل، بما يتوافق مع أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

خطوات ومراحل الاستفادة من برنامج “هدف”

وحول إجراءات وخطوات الاستفادة من البرنامج، حدد “هدف” أن رحلة الباحث عن عمل تمر بعدة خطوات: التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من قبل هيئة النقل العام ، وإصدار وثيقة العمل الحر من المنصة الخاصة بالعمل الحر. والتسجيل على طلب الدعم من خلال البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، والتحقق الشهري من الامتثال لمعايير الأداء، على أن يتم إيداع مبلغ الدعم خلال الخطوة الأخيرة في حساب المستفيد.

رابط التسجيل في برنامج دعم التوظيف

من خلال بضع خطوات بسيطة، يمكنك التسجيل في برنامج دعم التوظيف

أولا، الولوج إلى البوابة الوطنية للعمل طاقات.

ثانيا، إدراج جميع بيانات السيرة الذاتية مع نسخة من شهادتك.

ثالثا، ابحث عن الوظائف الشاغرة واختر نوع العمل.

رابعا، تحديد برنامج دعم التوظيف لتحسين المهارات.

خامسا، انقر فوق تقديم طلب.

سادسا، تنتظر القبول لإتمام عملية التوظيف.

أن يكون الشخص سعودي الجنسية.

العمر بين 18 سنة و60 سنة

لا يتم قبول الطلاب والموظفين الحكوميين والمتقاعدين وأصحاب الأعمال.

مدة الدعم 24أربعة وعشرون شهر ولا يمكن تجاوزها.

عند التقديم: يلزم أن يكون جميع المتقدمين غير مسجلين في أي مؤسسة أو وكالة تأمين اجتماعي.

يجب على المرشح تسجيل المؤسسة التي يعمل بها في التأمين الاجتماعي اعتبارًا من يوليو 2019.

أن لا يقل الراتب عن 3200 ريال ولا يزيد عن 15000 ريال سعودي.

يجب أن يكون دخل الفرد في التأمين الاجتماعي مساوياً للدخل المسجل عند التقدم للحصول على الدعم.

استحقاق التسجيل في “هدف” للتوظيف