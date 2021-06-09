هوس وجنون عظمة.. الصين تعلق على التشريع الأمريكى لمواجهة تقدم بكين

جدة - نرمين السيد - وقال البرلمان الصينى فى بيان، إن التشريع الأمريكى يعتبر هوسًا وجنون عظمة ويعكس رغبة واشنطن فى أن تكون الفائز الوحيد، فضلا عن تشويهها الروح الأصلية للابتكار والمنافسة.

وحصل مشروع القانون على تأييد 68 عضوا، مقابل معارضة 32، وذلك للموافقة على نحو 250 مليار دولار من الميزانية، للتصدى للتهديد التكنولوجى من الصين.

وانضم 19 عضوا جمهوريا فى مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح إقراره.