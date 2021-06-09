تسريب صوتى يفضح محامى ترامب.. ويكشف الألاعيب ضد بايدن قبل الانتخابات

جدة - نرمين السيد - كشفت مكالمة هاتفية مسربة لرودى جوليانى محامى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، بعض الأسرار والألاعيب التى اتخذتها الإدارة السابقة لتشويه سمعة الرئيس الحالى جو بايدن.





ووفقا لموقع شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فإن تسريب لاتصال هاتفى، كشف نقاش جوليانى، مع أندريه يرماك، المستشار الرئيسى للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، من أجل تشويه صورة جو بايدن، فى 2019، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبحسب الـ"سى إن إن"، فإن اتصال جوليانى استمر لمدة 40 دقيقة، وكان فيه المحامى الخاص لترامب يحاول جاهدا الضغط على الأوكرانيين، للعثور على قضايا فساد تدين المرشح جو بايدن بأى شكل من الأشكال.

وقال جوليانى خلال المكالمة: "كل ما نريده من الرئيس (زيلينسكى) هو أن يحقق ويبحث فى الأدلة والبحث جاهدا، حول تورط بايدن فى انتخابات أوكرانيا عام 2016، ثم عليكم نشر الأدلة حول بايدن. عليكم أن تأخذوا الأمر على محمل الجد".

ووعد جوليانى الأوكرانيين أن فى حال نجاحهم بنشر أخبار تسيء لبايدن، فإن المكافأة هى تحسين العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة.