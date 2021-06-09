أمين الأمم المتحدة يدين حادث الدهس الإرهابى بـ كندا

جدة - نرمين السيد - أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، عن بالغ إدانته واستيائه لحادث الدهس الإرهابى الذى وقع فى مدينة لندن بمقاطعة أونتاريوا الكندية، وأسفر عن مقتل 4 من عائلة مسلمة.





وقال جوتيريش فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "لقد صدمنى الهجوم الشنيع الذى استهدف أسرة مسلمة فى أونتاريو بكندا. قلبى ينفطر على الضحايا والأسرة والأحباء – والمجتمع". وطالب جوتيريش، المجتمع الدولى بالوقوف ضد كل جرائم العنف والكراهية، مضيفا: "يجب أن نقف متحدين ضد الإسلاموفوبيا وجميع أشكال الكراهية، الآن أكثر من أى وقت مضى". وكانت الشرطة الكندية، قد أعلنت الإثنين، مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة فى كندا، بحادث دهس متعمد بواسطة شاحنة، مشيرة إلى أنه تم استهداف العائلة عمدا فى جريمة كراهية معادية للإسلام.

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