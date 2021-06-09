138 مستوطنا يقتحمون ”الأقصى”

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 78 مستوطنا و60 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية. وأضافت أن المستوطنين، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

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