أفغانستان تعلن مصرع 3 أشخاص فى تحطم مروحية عسكرية

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الأفغانية، إن مروحية فى منطقة جاجاتو بميدان وردك قد تحطمت، زاعمة أن السبب كان عيبًا فنيًا.
وأضافت أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر ممن كانوا على متن المروحية.
من جانبه، أعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان، المسؤولية عن إطلاق مقاتلى طالبان النار على مروحية تابعة للجيش الوطنى الأفغانى.
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