أفغانستان تعلن مصرع 3 أشخاص فى تحطم مروحية عسكرية

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الأفغانية، إن مروحية فى منطقة جاجاتو بميدان وردك قد تحطمت، زاعمة أن السبب كان عيبًا فنيًا.

وأضافت أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر ممن كانوا على متن المروحية.

من جانبه، أعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان، المسؤولية عن إطلاق مقاتلى طالبان النار على مروحية تابعة للجيش الوطنى الأفغانى.