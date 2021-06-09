عاجل.. مقتل جندى روسى وإصابة 3 فى انفجار آلية عسكرية بالحسكة

جدة - نرمين السيد - قال المرصد، إن "الانفجار استهدف عربة عسكرية روسية بعد عبورهم قرية الأسدية الواقعة على الخط الفاصل بين مواقع قوات سوريا الديمقراطية والنظام، ومواقع القوات التركية والفصائل الموالية لها، فى ريف أبو رأسين الشمالى ضمن محافظة الحسكة".

وأضاف المرصد، أنه تم وصول مروحيات روسية إلى أجواء المنطقة لإسعاف باقى المصابين الذى يبلغ عددهم 3 أشخاص.