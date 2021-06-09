روسيا: مستعدون لتنظيم اجتماع بين قادة إسرائيل وفلسطين

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، خلال كلمة له اليوم الأربعاء، "نسعى بنشاط إلى استئناف عمل الوسطاء الدوليين فى أقرب وقت ممكن، ونحن منفتحون على تنظيم اجتماع بين قادة إسرائيل وفلسطين فى أقرب وقت ممكن فى موسكو"، مشيرا إلى انتظار موسكو لنتائج العمليات السياسية الداخلية الحالية فى إسرائيل.

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