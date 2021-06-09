فضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاط 2021، عبر موقع tharwa.education.gov.dz الذي يتيح للتلاميذ التعرف علي معدلات ونتائج الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي للفصلين الأول والذي، حيث أتاحت وزارة التربية الوطنية للآباء والأمهات إمكانية متابعة درجات أبناءهم والاطلاع علي نتائج كل الفصول الدراسية من خلال فتح فضاء خاص بهم، فيما يجب في البداية علي الإباء تسجيل انفسهم في الفضاء للاستفادة من المزايا الموجودة في هذا الموقع.

يمكن لولي الأمر من خلال رابط التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ تسجيل نفسه من خلال بعض الضوابط أهمها الحصول علي شهادة مدرسية موجود بها الرقم التعريفي لابن متدرس بالنظام الجديد، كما يجب أن تكون مختومة من مدير الوحدة التعليمية وتكون أيضا ممضاه، ومن ثم علي الشخص التوجه مباشرة إلي موقع فضاء (tharwa.education.gov.dz) الذي اعد لهذا الغرض، وتبدأ في القيام بتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة، الجدير بالذكر انه من الممكن تسجيل جميع الأبناء في نفس الحساب الخاص بولي الأمر.

خطوات الاستعلام عن نتائج ومعدلات كشف نقاط التلاميذ

يستطيع الأولياء الاستعلام عن نتائج الأبناء من خلال عدة خطوات بسيطة، بشرط أن يكون الولي قد استكمل التسجيل في فضاء المخصص له، بعدها يتطلب من الشخص اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الضغط علي رابط موقع فضاء .tharwa.education.gov.dz

النقر علي كشف النقاط.

الدخول على قائمة الأبناء.

الضغط على + التي باللون الأخضر.

ستجد ظهور 3 فصول قم بإختيار الفصل الذي تريده، ستجد أنك أمامك كشف النقاط جاهز، أو ربما تجده في حالة إنتظار.

آلية التسجيل في فضاء تتعين عليكم القيام ببعض المهام البسيطة للإستفادة خدمات الموقع الإلكتروني والتي جاءت كالتالي:

القيام بتسجيل جديد. إضافة بيانات ولي الأمر. تسجيل المعلومات والبيانات المطلوبة. تسجيل المعلومات الشخصية. النقر على كلمة تسجيل جديد. طبع الاستمارة الالكترونية.

قبل الختام نوجه عناية سيادتكم أننا في كامل استعدادنا للرد عليكم في الاستفسار الخاصة بإعلان نتائج الفصل الدراسي الاول والثاني والثالث عبر شرح فضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاط 2021 tharwa.education.gov.dz.