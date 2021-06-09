قائد فيلق القدس إسماعيل قاآنى يصل بغداد

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، فإن قائد فيلق القدس سيعقد اجتماعات موسعة مع أطراف حكومية وسياسية ومسلحة لغرض بحث الأوضاع على الساحة العراقية، خصوصا التصعيد الاخير بين حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى والفصائل المسلحة. يشار إلى أن هذه رابع زيارة لقاآنى إلى بغداد منذ توليه منصب قائد ميليشيا فيلق القدس الإيرانى، خلفاً للجنرال قاسم سليمانى، الذى قتل بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولى مطلع العام الماضى.

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