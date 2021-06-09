الآن شحن جواهر فري فاير برقم الـ ID بسهولة واحصل على 9.999 جوهرة

تزامنًا مع زيادة الطلب من قِبل آلاف اللاعبين على شحن جواهر فري فاير، أطلقت اللعبة الإلكترونية الأشهر والأكثر تحميلاً واهتمامًا على منصات الهواتف المختلفة خلال الفترة الأخيرة، تحديثًا جديدًا، يتضمن العديد من المفاجآت من حيث الإضافات الرائعة والمشوقة، فضلاً عن حل بعض المشكلات التي كانت تواجه بيئة وخريطة اللعبة واشتكى منها الكثيرين، كما تم فتح إمكانية المشاركة في حديث عجلة الربيع، الذي يتيح الحصول على 9.999 جوهرة في حالة الفوز وتخطي المستويات المتقدمة والبقاء حيًا على قيد الحياة.

أبرز إضافات التحديث الجديد

في البداية وقبل أن نوضح لكم كيفية شحن جواهر فري فاير، ننشر أبرز ما تضمنه التحديث الجديد الي تم على إثره العديد من المهمات إلى ساحات التدريب، بناءً على ملاحظات اللاعبين، وتتمثل في:

زيادة سعة ساحات التدريب لتمكينهم من الخروج مع المزيد من اللاعبين.

زيادة قدرة ساحات التدريب من 20- إلى 25.

إضافة عنصر Air Ship المنطاد في المنطقة الاجتماعية.

إضافة سيارات الوفير في مضمار السباق.

إضافة مؤقت دورة في مسار السباق.

إضافة ليدربورد في منطقة القتال.

إضافة فخ المخادعين.

شحن جواهر فري فاير

أما عن كيفية الحصول على ماسات جواهر فري فاير من خلال رقم معرف اللاعب، الذي يتيح الخصم التلقائي من بطاقات الدفع الإلكتروني مقابل الحصول على الألماس والجواهر المطلوبة، فيمكنك تسجيل الدخول عبر موقع: Shpo2Game الذي يُعد أحد أهم وأشهر المواقع المعتمدة والمضمونة للحصول على الجواهر المطلوبة، ثم اختيار الدولة وإختيار اللعبة التي تريد شحنها، مع العلم أنه سيتم توضيح كافة التفاصيل بشأن قيمة كل شحنة تريد الحصول عليها، ثم اختيار طريقة الدفع، ثم تسجيل رقم الـ ID الخاص بك، ثم موافق.

تأكيد الحصول على FREE FIRE

وفور الضغط على موافق، سَيصلك رسالة لتأكيد الحصول على شحن جواهر فري فاير المطلوبة، اضغط تأكيد، ليتم بشكل تلقائي خصم مقابل الشحنات من حسابك البنكي أو حساب بطاقتك، وفي حالة تكرار الشحن مجددًا، يمكنك اتباع نفس الخطوات السابقة أكثر من مرة، كما يصلك جميع الرسائل الخاصة بذلك عبرقم موبايل الذي قمت بتسجيله.