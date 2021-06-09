كشف نقاط الفصل الثاني 2021 عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، مع انتهاء طلاب جميع المراحل التعليمية في الجزائر من إمتحانات الترم الدراسي الثاني 2021 وسط إجراءات مشددة، خاصة بعد انتشار covide 19 الذي أدي الي فرض العديد من المخططات الجديدة علي كافة المستويات، لذلك خصصت وزارة التربية والتعليم في الجزائر موقع الثروة التعليمي لتقديم عدد كبير من الخدمات التعليمية الإلكترونية، ومن ثم تضمن تلك المواقع توفير المناهج التعليمية للكالب بطريقة آمنة لمواصل التعليم دون مغادرة المنزل، بالإضافة الي تخصيص رابط لحصول أولياء المتمدرسين علي نتائج الطلاب بداية من الصف الرابع في المرحلة الابتدائية، وحتي المرحلة الاخيرة في الثانوية العامة وسوف نستعرض معكم رابط الموقع وخطوات التسجيل بة للحصول علي النتائج.

Active كشف نقاط الفصل الثاني 2021 عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ

قامت وزارة التربية والتعليم في الجزائر بتخصيص موقع الثروة المخصص للحصول علي نتائج الطلاب بسهولة، ومن ثم اتاحة فرص كشف نقاط الفصل الثاني 2021 عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، وذلك في ضوء إجراءات الدولة المشددة وحرصها علي سلامة المواطنين من وباء كورونا المستجد covide 19، حيث يتم إتباع عدد بسيط من الخطوات والإجراءات لتيسير وصول أولياء التلاميذ لنتائج أبنائهم، بالاضاقة الي التعرف علي مستواهم الدراسي بسهولة، ولذلك تتبع العديد من الأسر في الجزائر هذة الطريقة للحصول علي النتيجة وعدم الذهاب مباشرة الي المدارس لمنع التزاحم، واليكم شرح تفصيلي بالخطوات.

خطوات التسجيل للحصول علي نتائج المتمدرسين

Active كشف نقاط الفصل الثاني 2021، عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ شرح تفصيلي بالخطوات، لانة في حالة إتباع الخطوات التي نستعرضها لكم اليوم من خلال موقعنا، لابد إن تظهر لكم نتائج أبناء المتمدرسين في غضون دقائق، علما بأن بيانات ولي الأمر هي البيانات الأساسية لاستخراج نتائج المتمدرسين.