موعد مباراة الشرطة والزوراء القادمة 10\06\2021 والقنوات الناقلة في نصف نهائي كأس العراق

موعد مباراة الشرطة والزوراء القادمة، حيث يستضيف ملعب الشعب الدولي، مباراة نصف نهائي كأس العراق، والتي تجمع بين الشرطة والزوراء، والتي سوف تقام غداً الخميس الموافق 10\06\2021، مباراة ينتظرها جماهير وعشاق الناديين الكبيرين، حيث يسعى نادي الشرطة في تخطي عقبة الزوراء، وبلوغ المباراة النهائية ومن ثَمَ التتويج باللقب الغالي، أما نادي الزوراء فيسعى لنفس الهدف، وهو تحقيق الانتصار وبلوغ المباراة النهائية، إذاً الطموح والرغبة موجودة عند الناديين، لذلك سوف تكون مباراة ممتعة ومليئة بالإثارة والقوة والندية، والرغبة الأكيدة من قبل الناديين للفوز بالمباراة.

استطاع الشرطة بلوف نصف نهائي كأس العراق، بعد تغلبه في الدور ربع النهائي على نادي الميناء، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في حين وصل نادي الزوراء لهذه المباراة، بعد أن تغلب على نادي الحدود العراقي بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، واحتكم الفريقين لضربات الجزاء الترجيحية، وتفوق الزوراء بنتيجة 5\4، ليلاقي الشرطة في مباراة نصف نهائي كأس العراق.

بطولات نادي الزوراء المحلية

هو من أعرق الأندية في العراق، وأكثر الأندية حصولاً على البطولات، حيث استطاع الحصول على لقب الدوري في 14 مرة، وحصل على الكأس في 16 مرة، وكذلك حصل على كأس السوبر العراقي 4 مرات، وبطولة أم المعارك ثلاث مرات، والدوري العراقي الدرجة الأولى مرة واحدة، ومجمل بطولات النادي المحلية 38 لقب.

موعد مباراة الشرطة والزوراء القادمة

سوف تنطلق صافرة المباراة يوم الخميس القادم الموافق 10\60\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

17:00:- الخامسة بتوقيت جرينتش.

18:00:- السادسة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

19:00:- السابعة بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والعراق.

21:00:- التاسعة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة

تمتلك قناة العراقية الرياضية، حقوق نقل كافة لبطولات التي تقام في العراق، لذلك من المتوقع أن تنقل المباراة على قناة العراقية الرياضية، وسوف تنقل كذلك على قناة شباب سبورت.

المباراة الشرطة – الزوراء البطولة نصف نهائي كأس العراق الموعد والتوقيت الخميس 10\06\2021 – الثامنة مساءً بتوقيت العراق الملعب ملعب الشعب الدولي القنوات الناقلة الرياضية العراقية – شباب سبورت

بطاقة مباراة الشرطة والزوراء القادمة