حمل نسختين من (QR CODE) لدخول الفلسطينيين إلى الأردن

دوت الخليج :- أعلنت دولة فلسطين أن على الراغبين بالسفر إلى الأردن حمل نسختين من (QR CODE) واحدة إلكترونية وأخرى ورقية. وأهاب فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى الأردن، بالحاصلين على (QR CODE) عدم محاولة تغيير تاريخ دخولهم إلى الأراضي الأردنية كما هو محدد في رمز الدخول.

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