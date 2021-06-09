الأمم المتحدة تطالب الدول الغنية بالتبرع بالجرعات الفائضة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الأمم المتحدة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يجب على كل الدول أن تشارك الجرعات الزائدة من اللقاحات مع باقى البلدان فى جميع أنحاء العالم، يمكننا إنهاء هذه الأزمة فقط معاً".
وكانت بيانات مجمعة، قد أظهرا أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى أنحاء العالم تجاوز 174 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما اقترب عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم من 2.2 مليار جرعة.
كما أظهرت البيانات أن إجمالى الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و747 ألف حالة.
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