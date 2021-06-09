البرلمان الأوروبى يوافق على استخدام جواز السفر الصحى

جدة - نرمين السيد - وأشارت وكالة الأنباء الإسبانية اليوم، إلى أن هذا القرار الذى حصل على تأييد الغالبية يعد خطوة جديدة يتخذها البرلمان، ليدخل بذلك جواز السفر الصحى حيز التنفيذ فى الأول من يوليو المقبل، من أجل السماح للمسافرين بإثبات حالتهم الصحية - إذا تم تطعيمهم ضد الفيروس، أو التعافى منه، أو الحصول على نتيجة اختبار سلبية - وتسهيل تنقل مواطنى الدول الأوروبية فى فصل الصيف.

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