الإمارات تحظر دخول المسافرين من 3 دول بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 2205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالى الحالات المسجلة 587.244 ألف حالة.
وأشارت الوزارة، إلى تسجيل حالتى وفاة، جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالى الوفيات فى الدولة 1704 حالات.
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