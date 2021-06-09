نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في موقع فضاء الاساتذة 2021 ونتائج كشف نقاط الفصل الثاني لأولياء التلاميذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة التربية الوطنية فى الجزائر موقع نقاط الاساتذة 2021 الذي أصح يحظى بأهتمام واسع الأن، لتبدأ عملية التسجيل على الموقع إلكترونياً عن بعد ليصبح الموقع حلقة الوصل بين الوزارة والاساتذة فى جميع أنحاء الجزائر، وسوف نوضح لكم اليوم طريقة التسجيل على الموقع وكل ما هو متعلق بموقع فضاء الاساتذة.

طريقة التسجيل فى موقع فضاء الاساتذة 2021

أولاً يقوم المستخدم الدخول على موقع فضاء الاساتذة الإلكتروني.

تسجيل الرقم التعريفي للمستخدم والموجود فى شهادة العمل.

إدخال البريد الإلكتروني.

الضغط على زر التسجيل.

يقوم المستخدم الأن بتعبئة النموذج الإلكتروني بشكل صحيح.

طباعة الأستمارة بعد الإنتهاء من تعبئتها والتوقيع عليها من مدير المؤسسة التعليمية.

موقع فضاء أولياء التلاميذ

من أهم وأشهر المواقع الالكترونية اليوم فى الجزائر، فالموقع يقدم العديد من الخدمات لأولياء الأمور من أهمها متابعة حساب المعدل لأبنائهم، بالاضافة إلى معرفة كشف مقاط الفصل ونتائج الأبناء والوصول لمعدلات الفصلية من خلال رسالة sms على الهاتف المحمول.

كيفية استخراج كشف النقاط من على موقع أولياء التلاميذ 2021 فى الجزائر

يمكن الأن الإطلاع على كشف النقاط للتلاميذ من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي سنوضحها لكم الآن:

أولاً الدخول على موقع ثروة من على الأنترنت، واتباع الخطوات التالية. إدخال البريد الإلكتروني وإدخال كلمة المرور. إدخال الحالة المدنية والبيانات الخاصة بولي الأمر. اختيار مدرية التربية التابع لها. إدخال الرقم التسلسلي الخاص بالطالب، وسوف تظهر أمامك الأن البيان التفصلي لنتائج الطالب وكشف نقاط الفصل.

أخر موعد لغلق الاستبيان فى موقع فضاء الاساتذة

أكد وزير التربية الجزائري على ضرورة التسجيل والدخول للإجابة على الاستبيان الخاص بتقييم نظام التدريس الاستثنائي على جميع الاساتذة، وأوضح أن أخر موعد لغلق الاستبيان سيكون فى التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.

الخدمات المقدمة إلكترونياً عبر موقع فضاء الاساتذة 2021