تردد قناة بوميرانغ العربية الجديد 2021 على النايل سات Boomerang hd

تردد قناة بوميرانغ العربية الجديد 2021، من أكثر الترددات بحثاً من قبل الأسر، حيث تقدم القناة محتوى هادف ومفيد للأطفال، لذلك تعد قناة بوميرانغ من أهم وأشهر قنوات الأطفال، ويتم عرض القناة بعدة لغات، ففي البداية كانت تبث برامجها باللغة الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، قبل أن تنشئ قناة باللغة العربية، وتقدم القناة العديد من برامج الأطفال الممتعة، وتعلم الأطفال الكثير من السلوكيات الإيجابية، كما أنها حازت على إعجاب الكثير من أولياء الأمور والأطفال، ونالت ثقة أولياء الأمور لما تقدمه من برامج مفيدة للأطفال، لما تقدمه القناة من سلوكيات إيجابية، وتعلمهم المشاركة الإيجابية، وحب العمل والتعاون والعمل كفريق واحد، كما أنها تعمل على تقويم السلوكيات السلبية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية.أهم ما يميز قناة بوميرانغ
استحوذت قناة بوميرانغ على نسبة مشاهدة عالية جداً، في فترة قصيرة منذ انطلاقها عام 2011، وفيما يلي نستعرض معكم أهم ما يميز القناة وهي كالتالي:
- تعد القناة من أشهر وأفضل القنوات الخاصة بالأطفال.
- تقدم القناة العديد من البرامج الممتعة والتي تستحوذ على متابعة كبيرة من قبل الأطفال.
- نالت رضاء أولياء الأمور لما تقدمه من محتوى هادف ومميز.
- تقوم ببث برامجها على مدار اليوم.
- تستحوذ على نسبة مشاهدة عالية.
- تقوم القناة ببث برامجها بأحدث الأجهزة الموجودة في العالم، لكي تقدم للمشاهد أفضل صورة وأنقى صوت.
- تقدم للأطفال سلوكيات إيجابية، وتعلم الأطفال سلوكيات التعاون والحب والمشاركة.
- تقوم بتقويم السلوكيات السلبية وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال.
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12073 – 11861
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|القمر
|هوت بيرد
|التردد
|12260
|الاستقطاب
|أفقي
|الترميز
|27500
- ماشا والدب.
- ستيفن البطل.
- الدببة الثلاث.
- أبطال التايتنز انطلقوا.
- العرض العادي.
- وقت المغامرة.
- فتيات القوة.
- العم جدو.
- الهواة المبتدئون.
- ثانوية سوبر غيرلز.
الوسوم
تردد قناة بوميرانغ العربية الجديد 2021، من أكثر الترددات بحثاً من قبل الأسر، حيث تقدم القناة محتوى هادف ومفيد للأطفال، لذلك تعد قناة بوميرانغ من أهم وأشهر قنوات الأطفال، ويتم عرض القناة بعدة لغات، ففي البداية كانت تبث برامجها باللغة الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، قبل أن تنشئ قناة باللغة العربية، وتقدم القناة العديد من برامج الأطفال الممتعة، وتعلم الأطفال الكثير من السلوكيات الإيجابية، كما أنها حازت على إعجاب الكثير من أولياء الأمور والأطفال، ونالت ثقة أولياء الأمور لما تقدمه من برامج مفيدة للأطفال، لما تقدمه القناة من سلوكيات إيجابية، وتعلمهم المشاركة الإيجابية، وحب العمل والتعاون والعمل كفريق واحد، كما أنها تعمل على تقويم السلوكيات السلبية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية.أهم ما يميز قناة بوميرانغ
استحوذت قناة بوميرانغ على نسبة مشاهدة عالية جداً، في فترة قصيرة منذ انطلاقها عام 2011، وفيما يلي نستعرض معكم أهم ما يميز القناة وهي كالتالي:
- تعد القناة من أشهر وأفضل القنوات الخاصة بالأطفال.
- تقدم القناة العديد من البرامج الممتعة والتي تستحوذ على متابعة كبيرة من قبل الأطفال.
- نالت رضاء أولياء الأمور لما تقدمه من محتوى هادف ومميز.
- تقوم ببث برامجها على مدار اليوم.
- تستحوذ على نسبة مشاهدة عالية.
- تقوم القناة ببث برامجها بأحدث الأجهزة الموجودة في العالم، لكي تقدم للمشاهد أفضل صورة وأنقى صوت.
- تقدم للأطفال سلوكيات إيجابية، وتعلم الأطفال سلوكيات التعاون والحب والمشاركة.
- تقوم بتقويم السلوكيات السلبية وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال.
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12073 – 11861
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|القمر
|هوت بيرد
|التردد
|12260
|الاستقطاب
|أفقي
|الترميز
|27500
- ماشا والدب.
- ستيفن البطل.
- الدببة الثلاث.
- أبطال التايتنز انطلقوا.
- العرض العادي.
- وقت المغامرة.
- فتيات القوة.
- العم جدو.
- الهواة المبتدئون.
- ثانوية سوبر غيرلز.
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