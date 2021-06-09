عروض تمويلية غير مسبوقة لدى البنك الأهلي التجاري

عروض تمويلية غير مسبوقة مقدمة من البنك الأهلي التجاري بالسعودية حيث بمناسبة إصدار الهوية الجديدة للبنك الأهلي بالسعودية فقد أطلق البنك الأهلي التجاري بالسعودية عروض تمويلية جديدة وكبيرة وتتميز ايضاً بأنها عروض لا تتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية وقد حدد البنك الأهلي التجاري مدة هذه العروض التمويلية والتى تبدأ من تاريخ يوم 1 يونيو وتستمر حتى 12 يونيو لعام 2021م ومن خلال مقال اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على تلك العروض التمويلية المميزة والجديدة

عروض تمويلية غير مسبوقة من البنك الأهلي التجاري

يقدم البنك الأهلي التجاري بالسعودية حملة عروض جديدة وغير مسبوقة وهذه العروض الميسرة الجديدة تستهدف شريحة كبيرة من العملاء حيث فيستطيع الحصول على تلك التمويلات العاملين بالقطاع الحكومي والخاص والعاملين بالقطاع شبه الحكومي والكثير من العملاء والذى لا يحولون رواتبهم لدى البنك الأهلي التجاري

عرض تمويل الأهلي الشخصي

يوفر البنك الأهلي التجاري بالسعودية التمويل الشخصي بمزايا جديدة وغير مسبوقة وهي

القرض الشخصي من البنك الأهلي بدون رسوم إدارية

يتميز التمويل الشخصي بمعدل نسبه سنوي يبدأ من 1.38%

يستطيع العملاء الراغبين فى الحصول على التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري الحصول عليه من خلال الإنترنت عن طريق تطبيق الموبايل دون الحاجة إلى الذهاب إلى اى فرع من فروع البنك

تمويل تحويل المديونية يتميز بمعدل نسبة سنوية موحدة 1.58%

التمويل الجديد والتمويل الإضافي والتمويل التكميلي لا يحتاج خطاب تعريف

يتميز تمويل الأهلي العقاري بأنه بدون تحويل الراتب

قرض الأهلي العقاري بدون رسوم إدارية وبدون رسوم تقييم

العملاء الراغبين في الحصول على تمويل الأهلي العقاري يستطيعون الحصول عليه من خلال تطبيق عقار الأهلي

يستطيع العملاء حتى سن 75 عام طلب الحصول على تمويل الأهلي العقاري

والإطلاع على باقي المزايا يتم الدخول على رابط عروض البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية

عرض تمويل الأهلي العقاريعرض تمويل الأهلي التأجيري

يقدم البنك الأهلي التجاري بالسعودية عرض جديد لتمويل الأهلي التأجيري يتميز بما يلي

تمويل الأهلي التأجيري بدون رسوم إدارية وبدون تحويل الراتب

يستطيع العملاء الذين يحصلون على راتب شهري لا يقل عن 2500 ريال في الحصول على تمويل الأهلي التأجيري

يتميز تمويل الأهلي التأجيري بسرعة الحصول على التمويل

خدمة عملاء البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية

يستطيع الآن العملاء الراغبين في طلب التمويل من البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية الحصول على كل المعلومات حول المنتجات والخدمات التمويلية المميزة التى يقدمها البنك الأهلي من خلال الإتصال على الرقم 8001160131 من داخل أراضى المملكة العربية السعودية ويستطيع العملاء من خارج السعودية الإتصال على الرقم 966126279666.