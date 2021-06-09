لاتسيو يكشف عن مدربه الجديد بـ"سيجارة"

كشف نادي لاتسيو الإيطالي، عن مديره الفني الجديد، بطريقة مبتكرة، ومختصرة في نفس الوقت، على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر نادي لاتسيو تغريدة على حسابه الرسمي، بصور رسم تعبيري لسيجارة فقط، من دون أي شرح أو كشف لاسم المدرب.

ولكن جماهير الكرة علمت على الفور بأن لاتسيو تعاقد مع المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري، وذلك من رسم تعبيري واحد.

ويشتهر ساري، الذي سبق أن درب نابولي ويوفنتوس الإيطاليين وتشلسي الإنجليزي، بإدمانه على التدخين، حتى أصبح "المدخن الأول" في عالم كرة القدم.

وأثارت صورة "إيموجي" السيجارة المشتعلة تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسابق المشجعون على كتابة اسم ساري في التعليقات.

وأشارت تقارير سابقة، أن ساري مدخن شره، ويدخن حوالي 80 سيجارة يوميا، مما ربط اسمه بين المشجعين بالتدخين.

وقام لاتسيو باستخدام هذه القصة المعروفة وربطها بالإعلان عن المدرب المرتقب الجديد.

يذكر أن لاتسيو سيوقع مع ساري، بعد استقالة مدربه السابق سيموني إنزاغي، الذي فضل الانتقال لتدريب إنتر ميلانو.