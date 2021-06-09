بعد حادث الدهس الإرهابى.. رئيس وزراء كندا للجالية المسلمة: لستم وحدكم

جدة - نرمين السيد - وكتب ترودو، رسالة إلى المسلمين عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "إلى أولئك الذين عرفوا العائلة التى تعرضت للحادث، وللابن الذى نجا، والمسلمين فى لندن والمجتمعات فى جميع أنحاء كندا، إلى كل من يشعر بالحزن أو الغضب أو الخوف: لستم وحدكم. الكنديون فى جميع أنحاء البلاد يحزنون معكم ويقفون معكم دائمًا".

وكانت الشرطة الكندية، قد أعلنت الإثنين، مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة فى كندا، بحادث دهس متعمد بواسطة شاحنة، مشيرة إلى أنه تم استهداف العائلة عمدا فى جريمة كراهية معادية للإسلام.