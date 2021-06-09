الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تعمل على تكريس نظام الفصل العنصرى

جدة - نرمين السيد - وأضافت الخارجية الفلسطينية فى بيان، "لا يمر يوم واحد دون أن تقدم سلطات الاحتلال الإسرائيلى وأذرعها المختلفة بما فيها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، على ارتكاب الجرائم والاعتداءات الاستفزازية بحق الشعب الفلسطينى".
وتابعت أن "مشهد الاحتلال الذى يسيطر على حياة الفلسطينيين، سيؤدى إلى نتيجة واحدة وهى تكريس نظام الفصل العنصرى فى فلسطين المحتلة، لتترسخ إسرائيل كدولة احتلال، ودولة استيطان، وفصل عنصرى قائم على تطبيق قانون مدنى للإسرائيليين والمستوطنين، وقوانين وأوامر عسكرية لاضطهاد وقمع الفلسطينيين قائم على التطهير العرقي، والتهجير القسرى".
وأكدت أن سلطات الاحتلال تعمل على تحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى معازل أشبه بسجون كبيرة مفصولة عن بعضها أسوأ من تلك التى كانت فى جنوب إفريقيا إبان نظام الفصل العنصرى، كما تقوم بتمييز عنصرى ممنهج على أساس الجنسية والعرق والقومية، وغيرها من أشكال وأوجه أنظمة الفصل العنصرية وتعريفاتها حسب القانون الدولى.
وأوضحت الخارجية أنها تقود هذا التوجه، عبر عملها اليومى مع دول العالم وعبر بعثاتها المختلفة والمنتشرة فى كل أرجاء المعمورة، بالتنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة وأصحاب الدراسات والأبحاث وخاصة القانونية منها، التى تؤكد عنصرية دولة الاحتلال.
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