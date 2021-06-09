إصابات كورونا فى العالم تتخطى 174 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى العالم ارتفع إلى 174 مليونا و8 آلاف و52 حالة. وأفادت الجامعة حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى العالم ارتفع إلى 3 ملايين و747 ألفا و927 حالة.



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