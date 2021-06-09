موقع فضاء أولياء التلاميذ نتائج كشف نقاط الفصل الثاني 2021 عبر tharwa.education.gov.dz

موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021، من أكثر المواضيع بحثاً عبر محركات البحث، نتائج كشف نقاط الفصل الثاني 2021، حيث يتم معرفة نقاط الطلاب في كافة المراحل التعليمية، عبر tharwa.education.gov.dz، فقد قامت وزارة التعليم بالجزائر، في إنشائه لكي تتيح للآباء معرفة نتائج أبنائهم، دون الحاجة إلى الذهاب لمدرسة التلميذ، والتعرض لمخاطر الاختلاط والتزاحم وخطر الإصابة بفيروس كورونا، لذلك كثر البحث في الفترة الأخيرة عنه لمعرفة نتائج الفصل الثاني.
موقع فضاء أولياء التلاميذ
نجحت وزارة التربية في الجزائر، بالخروج بالامتحانات إلى بر الأمان، كما اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمنع إصابة القائمين على عملية الامتحانات، وعملية تصحيح الأوراق ورصد درجات التلاميذ، من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبدأت بالتتابع ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني.
خدمات ومميزات
- يستطيع ولي أمر التلميذ متابعة نتائج ابنه ومتابعة مستواه الدراسي ومدى تفاعله مع معلميه.
- يقدم للتلاميذ كافة المقررات التعليمية على الموقع.
- يقوم بقياس مستوى الطالب ومتابعته مع ولي أمره.
- يقدم تقارير شهرية عن التلاميذ حتى يكون ولي الأمر على علم بمدى تطور ابنه وقدراته التحصيلية.
- يسهل على التلاميذ وأولياء الأمور معرفة نتائجهم دون التعرض للاختلاط وخطر الإصابة بفيروس كورونا.
كما ذكرنا آنفاً أن الموقع يتيح العديد من الخدمات الإلكترونية، للتلاميذ وكذلك لأولياء أمورهم، ولذلك يكثر البحث باستمرار عن خطوات وآلية التسجيل في الموقع، لذلك نقدم لكم هذه الخطوات حتى تتمكنوا من التسجيل بكل سهولة ويسر، ولكي تستفيدوا بكل ما يقدمه الموقع من مميزات، وهذه الخطوات كالتالي:
- الدخول على موقع وزارة التعليم.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الضغط على أيقونة “تسجيل دخول”.
- النقر على أيقونة “كشف نقاط”.
- تحديد الفصل الدراسي المراد معرفة نتيجته والنقر عليه.
- الضغط على “إظهار النتيجة”.
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موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021، من أكثر المواضيع بحثاً عبر محركات البحث، نتائج كشف نقاط الفصل الثاني 2021، حيث يتم معرفة نقاط الطلاب في كافة المراحل التعليمية، عبر tharwa.education.gov.dz، فقد قامت وزارة التعليم بالجزائر، في إنشائه لكي تتيح للآباء معرفة نتائج أبنائهم، دون الحاجة إلى الذهاب لمدرسة التلميذ، والتعرض لمخاطر الاختلاط والتزاحم وخطر الإصابة بفيروس كورونا، لذلك كثر البحث في الفترة الأخيرة عنه لمعرفة نتائج الفصل الثاني.
موقع فضاء أولياء التلاميذ
نجحت وزارة التربية في الجزائر، بالخروج بالامتحانات إلى بر الأمان، كما اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمنع إصابة القائمين على عملية الامتحانات، وعملية تصحيح الأوراق ورصد درجات التلاميذ، من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبدأت بالتتابع ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني.
خدمات ومميزات
- يستطيع ولي أمر التلميذ متابعة نتائج ابنه ومتابعة مستواه الدراسي ومدى تفاعله مع معلميه.
- يقدم للتلاميذ كافة المقررات التعليمية على الموقع.
- يقوم بقياس مستوى الطالب ومتابعته مع ولي أمره.
- يقدم تقارير شهرية عن التلاميذ حتى يكون ولي الأمر على علم بمدى تطور ابنه وقدراته التحصيلية.
- يسهل على التلاميذ وأولياء الأمور معرفة نتائجهم دون التعرض للاختلاط وخطر الإصابة بفيروس كورونا.
كما ذكرنا آنفاً أن الموقع يتيح العديد من الخدمات الإلكترونية، للتلاميذ وكذلك لأولياء أمورهم، ولذلك يكثر البحث باستمرار عن خطوات وآلية التسجيل في الموقع، لذلك نقدم لكم هذه الخطوات حتى تتمكنوا من التسجيل بكل سهولة ويسر، ولكي تستفيدوا بكل ما يقدمه الموقع من مميزات، وهذه الخطوات كالتالي:
- الدخول على موقع وزارة التعليم.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الضغط على أيقونة “تسجيل دخول”.
- النقر على أيقونة “كشف نقاط”.
- تحديد الفصل الدراسي المراد معرفة نتيجته والنقر عليه.
- الضغط على “إظهار النتيجة”.
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