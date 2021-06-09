هنُا اسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو 2021 بعد التحديثات الجديدة لشهر شوال 1442 من شركة ارامكو

اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يونيو 2021، مع بداية اول ايام شهر يونيو الجاري أصبحت عمليات البحث متتالية عن اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يونيو 2021، حيث ان الاسعار الجديدة من المقرر ان تصدر مع بداية كل شهر ميلادي، حيث ان البنزين يعد أهم مصادر دخل الدولة، فإنه من خلال البنزين والمحروقات تتم عملية النقل من جميع أنحاء العالم ومن جميع المناطق إلى أرض المملكة العربية السعودية، وخاصًة بعد أن تزايد سعر البنزين في المملكة في شهر مايو الماضي، مما قد ضاعف اسعار جميع المنتجات، ومن المقرر ان يتم الاعلان عن سعر البنزين والمحروقات من قبل شركة أرامكو خلال الساعات القادمة، حيث ان سعر البنزين يرتفع او ينخفض بناءًا على سعر النفط عالميًا، وكان ذلك بأمر من الحكومة السعودية وبالتعاون مع شركة أرامكو للمحروقات.

اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يونيو 2021

من المقرر ان يتم الاعلان عن اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يونيو 2021 غدًا الخميس والذي يوافق 10 يونيو 2021، وذلك لان شركة أرامكو في كل شهر ميلادي تقوم بعرض الأسعار الجديدة في الساعة العاشرة مساء اليوم العاشر من الشهر الميلادي، على أن يتم البدء بالعمل بجميع الاسعار الجديدة إذا كانت منخفضة أو مرتفعة في جميع محطات البنزين في جميع القطاعات ومناطق المملكة العربية السعودية.

اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يونيو 2021 المتوقعة

لتر بنزين 91 بسعر 1.9ريال سعودي.

لتر الكيروسين بلغ 0.70ريال سعودي.

لتر بنزين 95 بسعر 2.04ريال سعودي.

والديزل وصل سعر لتر 0.52ريال.

والبترول تراوح سعر اللتر منه يكون 0.75ريال سعودي.

سعر البنزين في شهر مايو