اللواء شريف إسماعيل: تخبط وانشقاق وتخوين فى المشهد الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وأضاف إسماعيل أن مواقف عرب إسرائيل بين المؤيد والمعارض، وكلا من المعسكرين يخون الآخر ويتهمه بالعمالة لصالح المعسكر المقابل، مشيرا إلى أن هناك تيار يدعم التفاعل مع القضايا السياسية كمواطن إسرائيلى ويرى أنه من الضرورة المشاركة فى الحياة السياسية بمختلف أشكالها - الأحزاب - الانتخابات –الكنيست، ليكون هناك صوت فئوى يمثلهم ويطالب بحقوقهم أمام الدولة ويسمح لهم بعرض وجهة نظرهم، ومطالبهم تجاه مختلف القضايا التى تمس مصالح ومصير عرب إسرائيل.

وتابع: أنه هناك تيار من عرب إسرائيل يؤمن بضرورة المقاطعة الكاملة، ويتهم المتفاعلين مع القضايا الوطنية بالخيانة، وعارض مشاركة القائمة الموحدة فى الائتلاف الحكومى ويعارض أسقاط نيتنياهو، إيمانا بفكرة "لا دخل لنا" وعملا بمبدأ أن كل الإسرائيلين أوجه لعملة واحدة، مشيرا أن هذا التيار يعارض بهدف المعارضة وبهدف الخروج من الحياة السياسية بإسرائيل، وحتى لا يتحمل تاريخيا وزر قرارات حكومة صهيونية متطرفة، ويظهر دائما بمظهر المغلوب على أمره، وقال إن هذا التيار ضد المشاركة فى الحكومة أو الكنيست أو الأحزاب السياسية، مع العلم أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية ويعيش تحت وطئة حكومة إسرائيلية ويحكمه الدستور الإسرائيلى ويعانى من العنصرية، وتداعيات قانون القومية ويعانى من الظلم، والاضطهاد فى مختلف قطاعات دولة اسرائيل "المحليات والتعليم والصحة وتهويد الدولة".

ووصف إسماعيل المشهد بأننا نحن أمام ازدواجية فى الهوية والعقيدة، متسائلا هل الهروب من الواقع هو الحل؟ أم نحن أمام نظرية سياسية جديدة؟ هل الانزواء وإنكار الواقع سيحل أزمة الوطن؟.

وتابع: "فى الجهة المقابلة نجد أن هناك خلافات وصدامات وتحريض بين المعسكرين الصهيونيين، فكل يزايد بتطرفه على مواقف الآخر فالليكود والصهيونية اليمينية والأحزاب الدينية، يعارضون بشتى الطرق تشكيل حكومة ائتلافية يشارك فيها أحزاب عربية، ويعتبرون أن هذا التحالف يصل لحد جريمة الخيانه العظمى لدولة إسرائيل، وهو بداية مرحلة جديدة من التعايش مع فريق فى نظرهم يمثل الخيانة والتآمر على دولة صهيون، ويمثل الخطر الأعظم على بقاء هذه الدولة.

وقال إن الأمر وصل إلى حد التحريض والفوضى والدفع نحو سياسة الأرض المحروقة، بينما يرى المعسكر الآخر وعملا بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة فبغض النظر عن طبيعة التحالفات بين شخصيات الأكثر يمينية كبينت وجدعون ساعر وليبرمان مع أحزاب اليسار، وأحزاب عربية، منوها أن الهدف هو إسقاط نتنياهو وإقصائه عن الحكم، ثم يأتى لاحقا فكرة إعادة الحسابات وتعديل المواقف.

وأضاف أنه ليس على المنظور القريب أن يتأثر فكر اليمين الائتلافى بمنظور التعايش والقبول بالآخر والتخلى عن حلم دولة صهيون والدولة اليهودية، وقال إن إسرائيل من ذلك المنظور مقبلة على مرحلة جديدة فى مظهرها الخارجى، لكنها فى حقيقة الأمر فى باطنها هى مرحلة صادمة وصعبة، لا سيما وأن فكر الإدارة الأمريكية "الديمقراطى"، لا يمكن أن يخرج عن المخطط الصهيونى، ويؤمن بيهودية الدولة، ويخطط لها كأسس لحل الدولتين، أو لأية مفاوضات مقبلة إسرائيلية فلسطينية.