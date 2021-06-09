تفاصيل جديدة فى حادثة صفع ماكرون

جدة - نرمين السيد - كشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم الأربعاء، أن الشرطة عثرت فى منزل الشخص المتواطئ مع الشاب الذى صفع الرئيس إيمانويل ماكرون، على أسلحة ونسخة من كتاب "كفاحى" لزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر.





ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن قناة "بى. إف. إم"، الفرنسية، وفقا لمعلومة حصلت عليها من مصادر خاصة بها، قولها : "عثرت الشرطة على أسلحة لم تحدد طبيعتها خلال مداهمتها لمنزل المتهم"، وأضافت: "عثرت الشرطة أيضا على نسخة من كتاب كفاحى لهتلر". وكان ماكرون قد توجه خلال زيارته لمنطقة "تان ليرميتاج" نحو حشد من المواطنين لإلقاء التحية عليهم، فأقدم شاب على مسك يد الرئيس وصفعه على وجهه، قبل أن يتدخل أمن الرئيس ويلقى القبض على المعتدى، بالإضافة لشخص آخر كان برفقته، خلال زيارة كان يقوم بها .

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