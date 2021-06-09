حوافز برنامج زود الادخاري من بنك التنمية الاجتماعية وأهم شروط ومميزات البرنامج. هناك العديد من البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية والتي تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين. ومن أهم وأكبر هذه البنوك هو بنك التنمية الاجتماعية، يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من الخدمات والمساعدات المختلفة للمواطنين داخل المملكة. كما تسعي الحكومة في المملكة العربية السعودية على تقديم كل السبل الممكنة لمواطنيها التي تجعلهم يتمتعوا بحياة كريمة. ولذلك فيقدم بنك التنمية أشكال وصور عديدة للقروض والتمويل ومن أهم هذه الخدمات هو برنامج زود الادخاري. وهو ما سوف نقوم بالتحدث عنه اليوم من خلال هذا المقال. كما يمكنك التعرف أيضا على ماهو تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية وأهم الشروط والمستندات المطلوبة للحصول عليه

حوافز برنامج زود الادخاري من بنك التنمية

تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تقديم المساعدة لمواطنيها والدعم للتغلب على ظروف الحياة العصيبة. ومن أجل ذلك فتقدم العديد من البرامج المختلفة لمساعدتهم، ومن بين هذه البرامج هناك البرنامج الادخاري زود. وهو برنامج يعمل على رفع وزيادة الوعي عند المواطن بثقافة الادخار. وذلك بهدف تمكنه من المحافظة على أمواله حتي يريد التصرف فيها. كما إنه يعتبر برنامج لدعم أصحاب القروض أو المستحقين لها، والمقصود بهذا البرنامج هو اقتطاع بعض من المال بشكل شهري للمواطن ويستمر لفترة محددة. كما إنه يحصل في خلال هذه الفترة على حوافز شهرية وكذلك يأخذ حافز كبير في نهاية المدة.

مميزات البرنامج الادخاري

يعتبر برنامج زود أفضل وأهم برنامج ادخاري داخل المملكة. حيث إنه يعتمد على رفع وعي المواطن بأهمية الادخار والمحافظة على أمواله، كما أن لهذا البرنامج مجموعة من المميزات يمكن ذكرها كما يلي:

ليس هناك قيمة محددة للخصم الشهري يلتزم بها المواطن

زيادة وعي المواطن بأهمية الادخار

يتمتع المواطن بحافز شهري بنسبة 20٪ من الأموال المدخرة

يحصل المواطن على حافز كبير في أخر المدة

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

هناك طرق عديدة لدفع مبلغ الادخار

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في البرنامج سعودي الجنسية

أن يكون من ضمن الحاصلين على القروض وكذلك المستحقين إليها

ينبغي ألا يقل عمر المشترك عن 21 عاما، كما يحب ألا يزبد عن 60 عاما

يشترك أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول

عليه أن يقوم بتسجيل رقم الإيبان

شروط برنامج زود بنك التنميةحاسبة الحوافز الادخارية من بنك التنمية الاجتماعية

حيث يسعى بنك التنمية الاجتماعية دائما إلي توفير للمواطن الطرق الممكنة لجعله قادر على الادخار. كما إنه يقدم له حاسبة الحوافز التي تجعله قادر على معرفة مدخراته، كما إنها لها لهذه الحاسبة أهمية يمكن ذكرها كما يلي: