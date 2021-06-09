تمويلك أونلاين أسرع تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب من غير البنوك عبر الإنترنت

الحصول على تمويل شخصي سريع من شركة تمويلك أونلاين عبر الإنترنت دون الحاجة لزيادة الفرع. حيث تعد الشركة في الوقت الحالي أفضل شركة تمويل من غير البنوك تقدم خدمات سريعة ، سواء كنت ترغب في سداد الديون حتى لو عندك التزامات ، أو شراء سلع بمبالغ كبيرة، أو تحتاج إلى التعامل مع نفقات طوارئ غير متوقعة ، فأنت في بعض الأحيان تحتاج إلى وصول سريع إلى مبلغ كبير من المال. إذا كان الأمر كذلك ، يمكن أن يساعد التمويل الشخصي – ولكن فقط إذا كنت تستخدمه بطريقة مسؤولة واخترت المُقرض بحكمة.

إذا كنت في مهتم للحصول على قرض شخصي سريع بدون كفيل ، فإن تمويلك أونلاين هي شركة إقراض شخصية شهيرة تقدم قروضًا بأسعار فائدة تنافسية وبدون رسوم في بعض الأحيان ، بالإضافة إلى امتيازات أخرى ستنال إعجابك. تقدم تمويلك أونلاين العديد من المنتجات المالية ، بما في ذلك قرض بدون كفيل ، وتمويل بدون تحويل راتب.

للتأهل للحصول على تمويل شخصي ، يجب أن تكون مواطنًا سعوديًا ، أو مقيمًا دائمًا ، أو حامل تأشيرة ، وعمرك 21 عامًا أو أكثر. مستفيدي الدعم والضمان. للمبالغ التي تتخطي 100 ألف ريال. لا توجد تعثرات بنكية. راتب 4000 ريال.

كيفية التأهل للحصول على قرض تمويلك أونلاين

من يجب أن يحصل على قرض تمويلك أونلاين يمكن استخدام قروض تمويلك أونلاين الشخصية من أجل الأغراض الشخصية والعائلية والمنزلية وشراء السيارات وتأثيث المسكن ، وباقي الأغراض الهامة. تتضمن بعض الأسباب الشائعة للحصول على تمويل شخصي ما يلي:

تمويل النفقات الكبيرة (مثل شراء باهظ الثمن أو تحسينات المنزل)

سداد الديون

دفع نفقات غير متوقعة (مثل الفواتير الطبية أو إصلاحات منزلك أو سيارتك)

حدد مبلغ القرض المطلوب وشروطه

قبل أن تحصل على تمويل، حدد المبلغ الذي تريد اقتراضه والإطار الزمني الذي ترغب في سداده. باستخدام نفس مبلغ القرض ، ستعني مدة القرض الأطول دفعات شهرية أصغر ، ولكنك ستدفع فائدة أكبر على مدى فترة القرض. قد يكون لدى المقرضين المختلفين خيارات مختلفة لمبالغ القروض وشروط القرض. تقدم تمويلك أونلاين مبالغ قروض تتراوح من 10000 ريال إلى 300000 ريال وشروط قرض تتراوح من 2 إلى 5 سنوات. تحقق من السعر الخاص بك على الإنترنت يمكنك التحقق من السعر الخاص بك عن طريق ملء نموذج طلب تمويل عبر الإنترنت على موقع تمويلك أونلاين. أرسل طلبك

بعد التحقق من السعر الخاص بك ، ستحتاج إلى ملء طلب رسمي. ستطلب منك السعودية للتمويل تقديم وثائق مثل بطاقة هوية تحمل صورة وإثبات العنوان وإثبات الدخل.

4. انتظر حتى تتم الموافقة على قرضك وتوقيعه وتمويله

متوسط ​​وقت المعالجة لطلبات القروض الشخصية من تمويلك أونلاين هو 30 دقيقة. إذا كنت تعمل لحسابك الخاص أو لديك أشكال أخرى من الدخل المعقد ، فقد تستغرق العملية وقتًا أطول يصل إلى 2-3 أيام. بعد الموافقة على طلبك وتوقيع المستندات النهائية ، ستتلقى أموالك عادةً في غضون أيام عمل قليلة.

كيفية التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي بدون كفيل من تمويلك أونلاين

تقدم تمويلك أونلاين قروضًا شخصية بأسعار فائدة تنافسية وبدون رسوم وامتيازات أخرى. تقدم أيضًا فوائد أكثر من العديد من المقرضين الآخرين ، ولكنها تأتي مع شرط- تحتاج إلى سجل ائتمان ليس ضعيف أو سيئ ، بالإضافة إلى وظيفة مستقرة ، للتأهل للحصول على تمويل شخصي منها. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يستوفون المؤهلات ، فإن تمويلك أونلاين هي جهة إقراض جيدة تستحق طلب تمويل من غير البنوك منها.