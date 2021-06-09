كم رسوم النقل المدرسي 1443 وطريقة التسجيل

كم رسوم النقل المدرسي 1443 من الأسئلة التي يبحث أولياء الأمور عليها لمعرفة تكاليف الاشتراك في باصات المدارس الحكومية لأبنائهم، ودعت الوزارة أولياء الأمور بالإسراع في عملية التسجيل لمحدودية الأماكن وفي السطور المقبلة سوف نتناول بالتفصيل طريقة التسجيل والرسوم المستحقة.

كم رسوم النقل المدرسي 1443

عملت وزارة التعليم على تطوير نظام النقل المدرسي لكافة المراحل الدراسية بمختلف مناطق المملكة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لحماية الطلاب والطالبات والإشراف عليهم ودعت الوزارة أولياء الأمور بضرورة الإسراع والتسجيل في نظام النقل المدرسي مبكرًا، وحددت الوزارة تكاليف الاشتراك في الخدمة 200 ريال وقد استثنت منه الأسرة من مستفيدي الضمان الاجتماعي وتقدم الخدمة بشكل مجاني لطلاب التربية الخاصة.

طريقة التسجيل في النقل المدرسي 1443

يمكن التسجيل في النقل المدرسي بإتباعك الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول لنظام نور التعليمي.

ثم من القائمة الجانبية اختر النقل المدرسي ثم النقر على أيقونة الاسم من الخيارات.

ثم النقر على خانة الموافقة على الشروط والأحكام.

اكتب رقم الجوال المسجل بالنظام وسوف يرسل لك كودًا للتفعيل.

ضع الكود في خانته المخصصة وحدد دفع أجر التسجيل من خلال سداد.

ثم التأكيد على رسالة المبلغ بنعم واحتفظ بفاتورة السداد .

سوف يُرسل النظام الطلب للجنة مخصصة لمراجعته للموافقة عليه من عدمه.

موعد بداية العام الدراسي 1443

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443 ليكون في 21 من محرم 1443 الموافق 29 أغسطس 2021. هذا وقد عقد الدكتور مؤتمر صحفي في نهاية شهر مايو أوضح فيه كافة التحديثات الجديدة التي سوف يتم إدخالها في العملية التعليمية في المملكة، ومن أهمها أن العام الدراسي سوف يتكون من ثلاث فصول دراسية بدلًا من فصلين، وسوف تزيد مدة الدراسة الفعلية وعدد الأجازات التي يحصل عليها الطلاب لكسر حاجز الملل الذي قد يعتري الطلاب.