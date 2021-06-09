الديوان الاردني يهنئ الملك بعيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين

دوت الخليج :- يهنئ الديوان الملكي الهاشمي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة #عيد_الجلوس الملكي الثاني والعشرين، ضارعين إلى الله عز وجل أن يحفظ جلالته وولي عهده ويحرسهما بعينه التي لا تنام، ويديمهما ذخرا للأردن والأردنيين.

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