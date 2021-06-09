انطلقت 2018.. FBI يعلن نجاح عملية درع طروادة لاختراق شبكات الجريمة المنظمة

جدة - نرمين السيد - كشف بيان صادر عن إف بى آى عن مسمى العملية التى رفع عنها غطاء السرية بعد أن تحقق الهدف منها وهو "درع طروادة" وقال إنها عملية لردع شبكات الإجرام المنظم، معتبرا أن نجاح العملية هو نقطة تحول فى تاريخ عمليات إنفاذ القانون فى الولايات المتحدة.





وبحسب البيان، بدأ تنفيذ عملية درع طروادة سرا فى العام 2018 وشارك فيها 9.000 ضابط ومحلل معلومات وخبير اتصالات فى الولايات المتحدة و18 دولة حول العالم، واستطاعت العملية الإيقاع بشبكات اتصال منظمات للإجرام المنظم فى الولايات المتحدة والدول المتعاونة معها فى تنفيذ تلك العملية الأمنية المشتركة.

وكشف البيان كذلك عن أن غرفة عمليات تنفيذ درع طروادة كان يعمل بها على المستوى المركزى 100 ضابط من مكتب التحقيقات الفيدرالى و80 من أمهر المترجمين وخبراء اللغات، وكان مقر مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى فى ساندييجو بالولايات المتحدة هو "غرفة المتابعة للعملية" وتنسيق التعاون مع الدول الأخرى وأجهزتها الأمنية، كما تم التعاون فى تنفيذ العملية مع شرطة الاتحاد الأوروبى "اليوروبول" ومكتب مكافحة الجريمة والمخدرات الاسترالى.

وقال بيان، إف بى آى، إنه قد تم تأسيس خدمة تشفير الاتصالات التليفونية وتأمين الاتصالات الهاتفية بمسمى ANØM وهى الشركة التى تتبع فى حقيقة أمرها إف بى آى سرا، وهو ما أغرى شبكات الجريمة المنظمة فى الولايات المتحدة وعدد من دول العالم على الاشتراك فى خدمات تشفير الاتصالات لتلك الشركة.

وألمح البيان إلى أنه من بين شبكات الإجرام المنظم التى أوقعت بها العملية شبكات للاتجار فى المخدرات، وكشف عن أن المدعى العام الأمريكى كان قد أصدر قرار اتهام لشركة كانت تعمل فى مجال تشفير الاتصالات الهاتفية فى العام 2018 اسمها Phantom Secure وتم اعتقال مسؤوليها بتهمة تسهيل عمليات إجرامية عبر مقرها فى جنوب واشنطن وكان ذلك فى العام 2018، وهو العام ذاته الذى بدأت فيه شركة الاتصالات التى أسسها إف بى آى بمسمى ANØM تنفيذ عملية "درع طروادة" سرا لاختراق شبكات اتصالات عناصر الجريمة المنظمة.

وبحسب بيان إف بى آى، عمل ضباط استخبارات من إستراليا ونيوزيلندا على إدارة الشركة تحت ستار نشاطها المعلن الذى أغرى نحو عشرة آلاف عضو فى شبكات الجريمة المنظمة على طلب الحصول على خدماتها بعد أن ابتلعوا الطعم، وكان نصيب الشركة من الزبائن الاستراليين هو الأعلى وبلغ 1.500 زبون اشترك فعليا فى خدماتها.

وقال بيان مكتب التحقيقات الفيدرالى إنه بموجب عملية الإيقاع الكبرى بشبكات الإجرام المنظم عبر "درع طروادة"، نفذت الأجهزة الأمنية 500 مداهمة فى استراليا و نيوزيلندا والولايات المتحدة، وبلدان أخرى للإيقاع بعناصر الإجرام المنظم التى كشفتهم العملية الأمنية، وبحسب البيان تم إلقاء القبض على 224 عنصرا، و مصادرة 45 مليون دولار من العملات النقدية السائلة خلال الـ 24 ساعة الماضية فى استراليا وحدها، وبفضل العملية نفسها تم تتبع واختراق اتصالات 12 ألف هاتف محمول يخص شبكات الإجرام المنظم فى الدول التى شاركت فى تنفيذ العملية خلال الساعات القليلة الماضية، بما فى ذلك ضبط خبراء اتصال كانوا يعملون لحساب تلك الشبكات الإجرامية لكشف هوية شركات الهاتف مقدمة الخدمة تحسبا لأن تكون تابعة للأجهزة الأمنية.