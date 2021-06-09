بايدن: سأناقش مع بوتين قضية الأمن السيبرانى

جدة - نرمين السيد - أشار الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى أنه لا يعرف ما إذا كان سيتمكن هو ونظيره الروسى، فلاديمير بوتين، من التوصل إلى تفاهم بشأن قضية الأمن السيبرانى، قائلا : إن هذا سيكون موضوع المناقشات المقبلة خلال القمة الثنائية فى جنيف.





وقال بايدن، بحسب "سبوتنيك"، عشية جولته الخارجية الأولى إلى أوروبا، ردا على سؤال ما إذا كان يتوقع "بعض التفاهم" فيما يتعلق بمشكلة الهجمات الإلكترونية: "من يدرى، سيكون هذا موضوع مناقشاتنا".

وكان وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، قد قال فى وقت سابق، إن الولايات المتحدة تتفاوض مع دول أخرى، لاتخاذ إجراءات مشتركة ضد الدول التى تأوى قراصنة، على حد قوله.

وأعلن ممثلو الإدارة الأمريكية، فى وقت سابق، عن وضع "استراتيجية وطنية" حول مشكلة الأمن السيبرانى فى البلاد.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، فى 17 فبراير، روسيا بأنها على الأرجح وراء هجمات سيبرانية ضد شركة "سولارويندز"، وذلك فى ظل تحقيقات جارية للكشف عمن يقف وراء الهجمات التى استغلت برمجيات المراقبة الخاصة بالشركة الموجودة فى تكساس من أجل اختراق شبكات حكومية حساسة وشركات أخرى مثل مايكروسوفت.

وتستضيف جنيف السويسرية، فى 16 يونيو الجارى، قمة تجمع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكى جو بايدن، فى لقاء هو الأول منذ تولى الأخير الرئاسة.