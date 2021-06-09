مسرور بارزانى يلتقى نظيره الفلاندرزى فى مستهل زيارته لبلجيكا

جدة - نرمين السيد - التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى، نظيره الفلاندرزى جان جامبون، فى مستهل زيارته إلى بلجيكا عقب وصوله إليها على رأس وفد حكومى فى وقت سابق من اليوم الأربعاء.





ومن المقرر أن يجتمع مسرور بارزانى مع كبار المسؤولين البلجيكيين خلال الزيارة التى تستغرق عدة أيام، وتهدف لبحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وبلجيكا ومواصلة التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والتحالف الدولى لمواجهة الإرهاب. وتعد زيارة رئيس حكومة كردستان إلى بلجيكا هى الأولى منذ توليه السلطة منتصف العام 2019، ويتألف الوفد المرافق لبارزانى من وزير التخطيط دارا رشيد ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية فى حكومة إقليم كردستان سفين دزيى.

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