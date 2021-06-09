الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء العنف بشرق ميانمار

جدة - نرمين السيد - وأضاف المكتب، وفقا لما نقله تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء، عن المكتب قوله، أن أحداث العنف الأخيرة تسببت فى نزوح أكثر من 100 ألف مواطن داخليا باتجاه الغابات، موضحا أن المواطنين بالمناطق المتأثرة بالعنف فى حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمأوى والوقود والرعاية الصحية.
وحثت الأمم المتحدة كافة الأطراف على اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة بشكل عاجل لحماية المدنيين.
يشار إلى أن شرق البلاد يشهد اضطرابا منذ انقلاب الجيش على مستشارة الدولة أونج سان سو تشى فى فبراير الماضى، كما يشهد تصاعدا للعنف مؤخرا جراء الاشتباكات بين قوات الأمن والمسلحين.
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